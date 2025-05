Como conectar controle de Xbox na TV Samsung para jogar com o Xbox Game Pass Quer transformar sua TV Samsung em uma verdadeira central gamer? Neste artigo, você vai aprender como conectar o controle do Xbox diretamente... Gamer Point|Do R7 29/05/2025 - 21h16 (Atualizado em 29/05/2025 - 21h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gamer Point

Quer transformar sua TV Samsung em uma verdadeira central gamer? Neste artigo, você vai aprender como conectar o controle do Xbox diretamente na TV Samsung via Bluetooth e aproveitar tudo o que o Xbox Game Pass tem a oferecer, inclusive com o Xbox Cloud Gaming. Com apenas alguns passos, você poderá jogar títulos como Halo Infinite, Forza Horizon e muitos outros diretamente na sua TV, sem precisar de console.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra todos os detalhes para aproveitar ao máximo sua experiência de jogo!

Leia Mais em Gamer Point:

Elden Ring: Nightreign já está disponível

JBL Wave Buds 2 por Menos de R$285 na Amazon

Motorola Lança moto G56 no Brasil: Design Premium, Ultrarresistência e Inovação Acessível