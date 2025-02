Conan, o Bárbaro, chega em Mortal Kombat 1: confira os detalhes da nova DLC A Warner Bros. Games surpreendeu os fãs de Mortal Kombat ao revelar Conan, o Bárbaro, como o próximo lutador convidado para o jogo... Gamer Point|Do R7 18/01/2025 - 22h46 (Atualizado em 18/01/2025 - 22h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Warner Bros. Games surpreendeu os fãs de Mortal Kombat ao revelar Conan, o Bárbaro, como o próximo lutador convidado para o jogo Mortal Kombat 1. Inspirado no icônico filme de 1982, o personagem chega ao jogo com o visual de Arnold Schwarzenegger no papel. Neste post, trago todos os detalhes sobre a entrada do lendário guerreiro cimério no universo de Mortal Kombat, incluindo suas habilidades, Fatalities e data de lançamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Gamer Point:

Tales of Graces f Remastered: tudo sobre o retorno do clássico da Bandai Namco

Lady Gaga no Rio de Janeiro: guia completo para curtir o show na Praia de Copacabana

Cassinos Legalizado: como aproveitar bônus sem depósito no Brasil