Days of Play 2025 já está disponivel repleto de novidades O tradicional evento promocional Days of Play começou nesta terça-feira, 28 de maio de 2025, e vai até 11 de junho, trazendo uma série... Gamer Point|Do R7 28/05/2025 - 21h56 (Atualizado em 28/05/2025 - 21h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Days of Play Gamer Point

O tradicional evento promocional Days of Play começou nesta terça-feira, 28 de maio de 2025, e vai até 11 de junho, trazendo uma série de descontos especiais para quem joga no PlayStation. A ação é válida tanto no Brasil quanto em outros países, com ofertas em consoles, jogos físicos e digitais, acessórios e assinaturas do PlayStation Plus.

Consulte no nosso parceiro Gamer Point para saber mais sobre as ofertas imperdíveis!

Leia Mais em Gamer Point:

PlayStation 5 Slim Edição Digital por apenas R$3.254,07 na Amazon

Flamengo x Deportivo Táchira: Tudo sobre o Duelo da Libertadores 2025 no Maracanã

Flamengo Recusou Memphis Depay por Salário Elevado e Histórico de Lesões