Demon Slayer – The Hinokami Chronicles 2 entra em pré-venda no Nintendo Switch A SEGA anunciou oficialmente a pré-venda de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 no Nintendo Switch, com lançamento... Gamer Point|Do R7 21/05/2025 - 13h36 (Atualizado em 21/05/2025 - 13h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gamer Point

A SEGA anunciou oficialmente a pré-venda de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 no Nintendo Switch, com lançamento marcado para o dia 5 de agosto de 2025. O jogo também estará disponível na mesma data para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Gamer Point:

Lider Brinquedos lança Casinha e Piscina de Bolinhas do Stitch em clima de estreia do live-action

Nova era de Rainbow Six Siege começa em 10 de junho com Siege X, acesso gratuito e o modo Dual Front

Duna: Awakening | Preview (PC)