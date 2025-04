Editora Jangada lança no Brasil “o livro de algum outro lugar”, nova obra de Keanu Reeves e China Miéville A Editora Jangada acaba de anunciar o lançamento no Brasil de “o livro de algum outro lugar” – grafado assim mesmo, em letras minúsculas... Gamer Point|Do R7 11/04/2025 - 18h28 (Atualizado em 11/04/2025 - 18h28 ) twitter

A Editora Jangada acaba de anunciar o lançamento no Brasil de “o livro de algum outro lugar” – grafado assim mesmo, em letras minúsculas –, uma das maiores novidades do universo expandido de BRZRKR, a graphic novel cocriada por Keanu Reeves e Matt Kindt. A obra é escrita em parceria com o aclamado autor britânico China Miéville, e mergulha o leitor em uma jornada intensa e existencial por meio de ficção científica, fantasia, mitologia e ficção histórica.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra todos os detalhes dessa nova obra fascinante!

