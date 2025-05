Fim da Era no Al-Nassr? Cristiano Ronaldo Prepara Saída e Busca o Mundial de Clubes O futuro de Cristiano Ronaldo no futebol saudita parece estar chegando ao fim. O jornal espanhol “Marca” informou nesta quarta-feira... Gamer Point|Do R7 30/05/2025 - 17h58 (Atualizado em 30/05/2025 - 17h58 ) twitter

Gamer Point

O futuro de Cristiano Ronaldo no futebol saudita parece estar chegando ao fim. O jornal espanhol “Marca” informou nesta quarta-feira que o atacante português está de saída do Al-Nassr, e seu próximo passo seria um clube que dispute a Copa do Mundo de Clubes entre junho e julho nos Estados Unidos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e fique por dentro de todos os detalhes dessa movimentação no futebol!

