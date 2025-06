Fischer Lança Air Fryer com Inteligência Artificial Inovadora no Brasil A Fischer, tradicional fabricante brasileira de eletrodomésticos com 59 anos de história, anuncia o lançamento da Air Fryer Fischer... Gamer Point|Do R7 11/06/2025 - 17h16 (Atualizado em 11/06/2025 - 17h16 ) twitter

A Fischer, tradicional fabricante brasileira de eletrodomésticos com 59 anos de história, anuncia o lançamento da Air Fryer Fischer Smart no mercado nacional. Este novo modelo representa um salto em inovação ao integrar inteligência artificial (IA) diretamente no sistema do equipamento, diferenciando-se por reconhecer automaticamente até 12 categorias diferentes de alimentos.

