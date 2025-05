Flamengo x Palmeiras: retorno dos titulares anima o Flamengo Após garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo volta a focar suas atenções no Campeonato Brasileiro. No domingo... Gamer Point|Do R7 23/05/2025 - 13h56 (Atualizado em 23/05/2025 - 14h24 ) twitter

Após garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo volta a focar suas atenções no Campeonato Brasileiro. No domingo (25), às 16h (de Brasília), o Rubro-Negro encara o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo, pela 10ª rodada da competição nacional. O duelo é considerado decisivo, já que as equipes ocupam as duas primeiras posições da tabela.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e fique por dentro de todos os detalhes desse grande confronto!

