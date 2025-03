Fortnite OG: A Temporada 3 do Capítulo 1 Está de Volta em 25 de Março Prepare-se para mais uma viagem nostálgica no mundo de Fortnite! A Epic Games anunciou o retorno da Temporada 3 do Capítulo 1 no modo... Gamer Point|Do R7 24/03/2025 - 15h46 (Atualizado em 24/03/2025 - 15h46 ) twitter

Fortnite OG

Prepare-se para mais uma viagem nostálgica no mundo de Fortnite! A Epic Games anunciou o retorno da Temporada 3 do Capítulo 1 no modo Fortnite OG, com lançamento marcado para o dia 25 de março de 2025. Depois do sucesso das temporadas clássicas reimaginadas, os jogadores poderão reviver um dos períodos mais icônicos do Battle Royale.

Consulte no nosso parceiro Gamer Point para saber mais sobre essa emocionante atualização!

