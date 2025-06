Jogos que deixarão PS Plus Extra e Deluxe em julho de 2025 A PlayStation Store foi atualizada com a lista de títulos que serão removidos dos planos PS Plus Extra e Deluxe no mês de julho de... Gamer Point|Do R7 19/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 19/06/2025 - 20h36 ) twitter

Gamer Point

A PlayStation Store foi atualizada com a lista de títulos que serão removidos dos planos PS Plus Extra e Deluxe no mês de julho de 2025. A informação está disponível na seção Última chance de jogar, encontrada no menu PlayStation Plus > Coleções do PS5.

Não perca a oportunidade de jogar esses títulos antes que eles saiam do catálogo! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

