Mortal Kombat 1: Reina o Kaos – conheça a Senhora Bo e o Exterminador T-1000, as novas adições à franquia A Warner Bros. Games acaba de revelar um novo trailer de Mortal Kombat 1: Reina o Kaos, e a grande estrela da vez é Senhora Bo, uma... Gamer Point|Do R7 03/03/2025 - 12h29 (Atualizado em 03/03/2025 - 12h29 ) twitter

A Warner Bros. Games acaba de revelar um novo trailer de Mortal Kombat 1: Reina o Kaos, e a grande estrela da vez é Senhora Bo, uma nova Lutadora de Parceria que promete trazer ainda mais estratégia e brutalidade para as partidas. Além dela, o icônico Exterminador T-1000, do filme “O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final”, também chega ao jogo, expandindo o elenco de personagens convidados. Vamos detalhar tudo o que você precisa saber sobre essas novidades!

