Palmeiras e Flamengo duelam em clássico que pode mudar liderança do Brasileirão No próximo domingo (25), às 16h (horário de Brasília), o Palmeiras recebe o Flamengo no Allianz Parque, em um dos confrontos mais aguardados...

No próximo domingo (25), às 16h (horário de Brasília), o Palmeiras recebe o Flamengo no Allianz Parque, em um dos confrontos mais aguardados do Campeonato Brasileiro 2025. A partida reúne os dois primeiros colocados da tabela e pode provocar mudanças significativas na liderança da competição.

