Parceria épica entre WWE e Clash of Clans leva estrelas ao jogo A parceria inédita entre WWE e Clash of Clans traz lutadores icônicos como Cody Rhodes, Rhea Ripley e The Undertaker para o mundo dos... Gamer Point|Do R7 01/04/2025 - 16h27 (Atualizado em 01/04/2025 - 16h27 )

A parceria inédita entre WWE e Clash of Clans traz lutadores icônicos como Cody Rhodes, Rhea Ripley e The Undertaker para o mundo dos games. Com personagens temáticos e um evento especial na WrestleMania 41, os fãs terão uma experiência única durante o mês de abril.

Consulte no nosso parceiro Gamer Point para saber mais sobre essa colaboração incrível!

