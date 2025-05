realme GT 7 estreia com Dimensity 9400e e parceria com a Aston Martin A realme acaba de surpreender o mercado global de smartphones com dois grandes anúncios: o lançamento do realme GT 7, equipado com... Gamer Point|Do R7 20/05/2025 - 13h17 (Atualizado em 20/05/2025 - 13h17 ) twitter

Gamer Point

A realme acaba de surpreender o mercado global de smartphones com dois grandes anúncios: o lançamento do realme GT 7, equipado com o novo processador MediaTek Dimensity 9400e, e a estreia de uma edição especial criada em parceria com a Aston Martin Formula One Team. O novo flagship killer da marca chinesa promete redefinir os padrões de desempenho em 2025 — e já começou forte, marcando mais de 2,45 milhões de pontos no AnTuTu em temperatura ambiente.

