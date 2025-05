Star Wars Retorna ao Fortnite e Rocket League: Evento Épico Traz Novidades Galácticas Preparem seus blasters e sabres de luz! A partir de amanhã, dia 2 de maio, uma das maiores colaborações do universo dos games está... Gamer Point|Do R7 01/05/2025 - 15h01 (Atualizado em 01/05/2025 - 15h01 ) twitter

Preparem seus blasters e sabres de luz! A partir de amanhã, dia 2 de maio, uma das maiores colaborações do universo dos games está de volta com força total. Star Wars retorna triunfalmente ao Fortnite e ao Rocket League, trazendo uma avalanche de conteúdo inédito que promete agitar as partidas e celebrar a saga como nunca antes. Se você é fã de batalhas espaciais, corridas em alta velocidade e, claro, da eterna luta entre o lado luminoso e sombrio da Força, este evento é para você. Vamos mergulhar em tudo que essa Batalha Galáctica reserva!

