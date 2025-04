The Last of Us: Piticas Lança Coleção Exclusiva da 2ª Temporada da Série A Piticas, maior franquia de produtos licenciados da América Latina, acaba de anunciar sua coleção especial para celebrar a 2ª temporada... Gamer Point|Do R7 19/04/2025 - 16h06 (Atualizado em 19/04/2025 - 16h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Piticas, maior franquia de produtos licenciados da América Latina, acaba de anunciar sua coleção especial para celebrar a 2ª temporada de The Last of Us, que estreia no MAX em 13 de abril. Se você é fã do game ou da série, prepare-se: as novas camisetas trazem Joel e Ellie em estampas exclusivas, com a qualidade e o estilo que só a Piticas oferece.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes dessa coleção imperdível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

Leia Mais em Gamer Point:

😎 BARATO DEMAIS | iPhone 16 (128 GB) – Preto apenas R$5.298 na Amazon

Por Que Comemos Peixe na Sexta-feira Santa? História, Significado e Curiosidades

Ready or Not chega aos consoles no verão de 2025