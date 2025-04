Thunderbolts: conheça a nova equipe de anti-heróis da Marvel que estreia em 1º de maio nos cinemas O Universo Cinematográfico da Marvel se prepara para mais um capítulo eletrizante com Thunderbolts, novo longa da Marvel Studios que... Gamer Point|Do R7 07/04/2025 - 19h06 (Atualizado em 07/04/2025 - 19h06 ) twitter

O Universo Cinematográfico da Marvel se prepara para mais um capítulo eletrizante com Thunderbolts, novo longa da Marvel Studios que estreia no dia 1º de maio exclusivamente nos cinemas. Dirigido por Jake Schreier, o filme reúne um grupo inusitado de personagens já conhecidos do público — mas a pergunta que fica é: eles são heróis, vilões ou anti-heróis?

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra tudo sobre os Thunderbolts!

