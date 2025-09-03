‘Kirby Star Crossed World’ satisfaz com alterações, mas não é icônico como ‘Forgotten Land’ Nova saga da bolinha rosa chegou ao Nintendo Switch 2 em 28 de agosto; confira se vale a pena comprar Games|Leonardo Devienne* 03/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/09/2025 - 02h00 ) twitter

Kirby and The Forgotten Land ganhou vida nova no Nintendo Switch 2 com a expansão Star Crossed World. Com melhorias gráficas e de performance à aventura de 2022, o pacote de expansão (ou jogo completo, para quem ainda não comprou) promete adicionar mais conteúdo ao mundo de Kirby.

Forgotten Land já é memorável. A adorável bolinha rosa atravessa um local completamente novo, mas parecido com o nosso. São paisagens cativantes — ruínas que misturam um parque de diversões com uma estação de metrô.

Os níveis são longos, mas não o suficiente para perder a atenção do jogador, e possuem segredos interessantes que conseguem manter o engajamento no longo prazo.

Jogo mistura cenários de destruição com belas paisagens. Reprodução/Nintendo Reprodução/Nintendo

A dificuldade é um problema no início da aventura. O primeiro mundo faz bastante uso de espetáculos visuais para distrair o jogador de um tédio aparente.

Entretanto, os desafios rapidamente passam a ser melhores mundo seguinte, com inimigos mais inteligentes e quebra-cabeças mais elaborados. Conquistas ocultas — presentes por todo o jogo — conseguem estender a jogatina sem ser maçante e prender a atenção dos mais exigentes.

Kirby Star Crossed World já está disponível para o Nintendo Switch 2 Reprodução/Nintendo

O novo console da Nintendo conseguiu oferecer um verdadeiro banho de loja para Forgotten Land, sendo indispensável a compra do upgrade para ter a experiência completa. A taxa de FPS fica travada nos 60 e oferece a fluidez necessária a um jogo de plataforma como este.

Star Crossed World, contudo, adiciona áreas bastante parecidas com as originais. Os visuais novos são repetidos pela campanha inteira, junto de um design preso na mesmice. As novas habilidades de Kirby são bem-vindas, mas não oferecem nada radicalmente novo.

Reprodução/Nintendo Reprodução/Nintendo

A premissa também não é inédita — resgatar pequenos seres para evitar uma catástrofe. A trilha sonora, entretanto, é impecável. A adição de elementos de coral à música do jogo de 2022 trouxe um toque mágico que eleva a imersão na temática espacial.

No final, a viagem cósmica vale mais a pena por ser Kirby and The Forgotten Land, mas para o Switch 2. As fases novas falharam em conseguir replicar a criatividade que fizeram Forgotten Land ser icônico. A inflação não perdoou o preço da passagem às estrelas — são R$ 499,90 para embarcar nessa aventura espacial. É melhor ficar em terra firme.

Kirby and the Forgotten Land - Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World está disponível exclusivamente para o Nintendo Switch 2 com preço sugerido de R$ 499,90. Pode ser adquirido em mídia física ou digital, onde ocupa 16.7GB do armazenamento interno do console.

*Sob supervisão de Lello Lopes