Alone in the Dark: Jodie Comer e David Harbour nos bastidores do remake

Alone in the Dark Alone in the Dark (O Vício - Games)

O aguardado remake do jogo "Alone in the Dark" está ganhando destaque com a participação dos talentosos atores Jodie Comer e David Harbour. Uma imagem dos bastidores foi divulgada, mostrando o entusiasmo da dupla em trazer esse clássico dos games de suspense de volta à vida.

Descubra mais sobre os detalhes dessa produção incrível e saiba como Jodie Comer e David Harbour estão se preparando para dar vida aos personagens icônicos de "Alone in the Dark".

