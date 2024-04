Disney investe US$ 1,5 bilhão na Epic Games e fortalece a parceria com Fortnite

A indústria dos games acaba de receber uma notícia bombástica: a Disney anunciou um investimento de US$ 1,5 bilhão na desenvolvedora Epic Games, responsável pelo fenômeno mundial Fortnite. Esse investimento fortalece ainda mais a parceria entre as duas empresas e promete trazer grandes novidades para os fãs do jogo.

Descubra o que essa parceria significa para o futuro de Fortnite e como a Disney pretende se envolver ainda mais no universo dos games. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício.

