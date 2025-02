EA afirma que a franquia de Need for Speed irá retornar Foco atual, no entanto, está em Battlefield O post EA afirma que a franquia de Need for Speed irá retornar apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 03/02/2025 - 20h07 (Atualizado em 03/02/2025 - 20h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

EA afirma que a franquia de Need for Speed irá retornar

Embora a Criterion esteja atualmente focada no desenvolvimento do próximo jogo de Battlefield, a franquia Need for Speed não está esquecida.

Para mais detalhes sobre o retorno da franquia, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

MultiVersus revela Aquaman e Lola Bunny para a última temporada

Final Fantasy VII: Rebirth liderou vendas para PC no final de semana de lançamento

Após onda de demissões, EA garante que tem equipe suficiente para Mass Effect 5