Geração 10 de Pokémon está sendo desenvolvida para o atual Nintendo Switch, diz rumor

De acordo com o Centro Leaks, que compartilhou vários vazamentos sobre Pokémon no ano passado, a Game Freak está desenvolvendo a geração 10 para o atual Nintendo Switch. Entretanto, a empresa também estaria trabalhando para uma versão do Nintendo Switch 2, tendo o codinome "Super Gaia".

Para mais detalhes sobre este rumor e as novidades do universo Pokémon, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

