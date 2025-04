Homem é preso após usar dinheiro falso para comprar cartas Pokémon Pokémon TCG está ficando cada vez mais popular ao redor do mundo e existem cartinhas que custam uma verdadeira fortuna. O post Homem... O Vício|Do R7 05/04/2025 - 20h05 (Atualizado em 05/04/2025 - 20h05 ) twitter

Pokémon TCG está ficando cada vez mais popular ao redor do mundo e existem cartinhas que custam uma verdadeira fortuna. Sabendo disso, um homem de Vancouver no Canadá, foi preso com cerca de 10 mil dólares falsos que ele tentou usar para enganar vendedores no Facebook e comprar cartas Pokémon.

Para saber mais sobre essa história intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

