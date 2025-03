Niantic, estúdio de Pokémon GO, vende divisão de jogos por mais de US$ 3,5 bilhões A Scopely está adquirindo o negócio de videogames da empresa O post Niantic, estúdio de Pokémon GO, vende divisão de jogos por mais... O Vício|Do R7 12/03/2025 - 09h45 (Atualizado em 12/03/2025 - 09h45 ) twitter

Afinal, as negociações envolvendo a venda da divisão de jogos da Niantic, estúdio por trás de Pokémon GO, eram reais, e empresa repassa negócio de jogos por mais de US$ 3,5 bilhões.

