Nintendo Switch Nintendo Switch (O Vício - Games)

O Nintendo Switch continua conquistando o coração dos jogadores no Japão. De acordo com dados recentes, o console já vendeu mais de 32 milhões de unidades no país. Essa marca impressionante mostra o sucesso contínuo do console híbrido da Nintendo. Saiba mais sobre esse marco e as razões por trás do sucesso do Nintendo Switch consultando a matéria completa no Games - O Vício.

