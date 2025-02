PlayStation Network está fora do ar Problemas acontecem ao redor do mundo O post PlayStation Network está fora do ar apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 07/02/2025 - 22h05 (Atualizado em 07/02/2025 - 22h05 ) twitter

PlayStation Network

De acordo com múltiplos relatos, a PlayStation Network está fora do ar, e não apenas em regiões específicas, e sim ao redor do mundo.

Para mais detalhes sobre essa interrupção e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

