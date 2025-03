Pokémon Legends Z-A é o primeiro jogo da franquia classificado para maiores de 10 anos Lançamento está marcado para o fim de 2025 O post Pokémon Legends Z-A é o primeiro jogo da franquia classificado para maiores de 10... O Vício|Do R7 13/03/2025 - 18h07 (Atualizado em 13/03/2025 - 18h07 ) twitter

Pokémon Legends Z-A

O jogo Pokémon Legends Z-A recebeu a classificação E10+ (Everyone 10 and older) pelo Entertainment Software Rating Board (ESRB), órgão responsável pela classificação de jogos nos Estados Unidos e Canadá. Esta marca representa um feito inédito para a franquia Pokémon, já que é a primeira vez que um jogo da linha principal da série recebe uma classificação acima de E (Everyone).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades sobre Pokémon Legends Z-A!

