Primeiro-ministro do Japão critica Assassin’s Creed Shadows: “Um insulto” Shigeru Ishiba aborda as representações culturais polêmicas no jogo O post Primeiro-ministro do Japão critica Assassin’s Creed Shadows...

O Vício|Do R7 20/03/2025 - 08h26 (Atualizado em 20/03/2025 - 08h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share