Star Wars Jedi Survivor Star Wars Jedi Survivor (O Vício - Games)

Star Wars Jedi Survivor vence um Grammy! A trilha sonora do jogo foi premiada na categoria de Melhor Trilha Sonora para Jogos. Com uma combinação épica de música e ação, o jogo conquistou os fãs e agora também o reconhecimento da indústria. Saiba mais sobre essa conquista no site Games - O Vício.

