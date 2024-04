Supostos detalhes do próximo Call of Duty revelados

Alto contraste

A+

A-

Call of Duty Call of Duty (O Vício - Games)

Supostos detalhes do próximo Call of Duty foram revelados. De acordo com fontes confiáveis, o novo jogo da franquia promete trazer gráficos incríveis e uma jogabilidade ainda mais imersiva. Saiba mais sobre as novidades e prepare-se para a ação intensa consultando a matéria completa no Games - O Vício.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.