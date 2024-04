Ubisoft admite decepção com vendas de Assassin’s Creed Nexus - Games - O Vício

Desempenho de Assassin's Creed Nexus Desempenho de Assassin's Creed Nexus (O Vício - Games)

A Ubisoft, uma das maiores produtoras de jogos do mundo, admitiu recentemente estar decepcionada com as vendas de Assassin’s Creed Nexus. O jogo, que tinha grandes expectativas por parte da empresa, não alcançou o número esperado de vendas desde o seu lançamento.

Descubra mais sobre as razões por trás da decepção da Ubisoft e como isso pode impactar o futuro da franquia Assassin’s Creed. Consulte a matéria completa no Games - O Vício.

Ubisoft admite decepção com vendas de Assassin's Creed Nexus

