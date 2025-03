A Lista Terminal | Gabriel Luna se junta ao elenco da 2ª temporada Série é estrelada por Chris Pratt O post A Lista Terminal | Gabriel Luna se junta ao elenco da 2ª temporada apareceu primeiro em O... O Vício|Do R7 11/03/2025 - 16h47 (Atualizado em 11/03/2025 - 16h47 ) twitter

O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio

Gabriel Luna (The Last of Us) foi escalado para um papel de destaque na segunda temporada de A Lista Terminal, série de suspense e ação do Amazon Prime Video estrelada por Chris Pratt, de acordo com o Deadline. Luna interpretará Freddy Strain, um personagem dos livros de Jack Carr, nos quais a série é baseada.

Para mais detalhes sobre essa nova adição ao elenco, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

