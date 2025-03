Bridgerton | Filmagens da 4ª temporada estão quase finalizadas, revela atriz Novos episódios estão em produção desde o segundo semestre de 2024 O post Bridgerton | Filmagens da 4ª temporada estão quase finalizadas... O Vício|Do R7 17/03/2025 - 08h25 (Atualizado em 17/03/2025 - 08h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Yerin Ha é Sophie em Bridgerton

Bridgerton está avançando rapidamente com a produção de sua 4ª temporada, com uma de suas atrizes revelando que as filmagens do novo ano estão quase finalizadas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e fique por dentro de todas as novidades sobre a série!

Leia Mais em O Vício - Séries:

Invencível | Robert Kirkman aborda destino de Conquista após fim da 3ª temporada

Homem-Aranha: Antony Starr responde se aceitaria fazer Norman Osborn

Demolidor: Produtor revela quanto tempo se passou após os eventos da Netflix