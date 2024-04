Demolidor | Charlie Cox é destaque em imagens de bastidores da nova série

Alto contraste

A+

A-

Charlie Cox com visual original do Demolidor Charlie Cox com visual original do Demolidor (O Vício - Séries)

O novo Demolidor está chegando e as primeiras imagens dos bastidores já estão deixando os fãs empolgados. Charlie Cox, o astro da série, foi flagrado com o visual original do herói em uma das cenas de ação.

Descubra mais sobre as imagens de bastidores da nova série do Demolidor e veja Charlie Cox em ação consultando a matéria completa no Séries - O Vício.

Leia mais em Séries - O Vício

Showrunner de Percy Jackson celebra renovação da série para 2ª temporada

CEO da Disney exalta Agatha: Darkhold Diaries e séries de Star Wars

CEO da Disney se recusa a comentar sobre processo de Gina Carano

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.