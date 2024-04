Demolidor: Confira os bastidores das acrobacias do herói

Alto contraste

Nova série do Demolidor Nova série do Demolidor (O Vício - Séries)

Se você é fã do Demolidor, prepare-se para se surpreender com os bastidores da nova série do herói! As imagens revelam as incríveis acrobacias realizadas pelo protagonista, mostrando todo o esforço e dedicação da equipe de produção para criar cenas de ação impactantes.

