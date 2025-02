Demolidor: Renascido | Família de Kamar de los Reyes comparece ao tapete vermelho da série Ator, que interpreta o Tigre Branco, faleceu em 2023 em decorrência de um câncer O post Demolidor: Renascido | Família de Kamar de... O Vício|Do R7 25/02/2025 - 18h26 (Atualizado em 25/02/2025 - 18h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A família do falecido ator Kamar de los Reyes esteve no evento de estreia de Demolidor: Renascido e marcou presença no tapete vermelho, prestigiando o último papel de sua carreira: o de Tigre Branco.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre este emocionante evento e a carreira de Kamar de los Reyes, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Séries:

The Walking Dead: Dead City | AMC revela data e cena de abertura da 2ª temporada

Demolidor: Renascido | Roteirista-chefe revela atualização sobre a 2ª temporada

Harry Potter | John Lithgow confirma que será Dumbledore na série da HBO