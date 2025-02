Dungeons Dragons ganhará série na Netflix com Shawn Levy Diretor de Deadpool Wolverine está envolvido na adaptação O post Dungeons Dragons ganhará série na Netflix com Shawn Levy apareceu... O Vício|Do R7 13/02/2025 - 19h07 (Atualizado em 13/02/2025 - 19h07 ) twitter

Nível Secreto e Dungeons & Dragons

De acordo com relatório exclusivo do Deadline, a Netflix começou a trabalhar em uma série em live-action da franquia Dungeons & Dragons, intitulada The Forgotten Realms (Os Reinos Esquecidos, em tradução livre).

