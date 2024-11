Eiichiro Oda explica pausa no mangá de One Piece por causa da série da Netflix Mangaká esteve acompanhando as filmagens da 2ª temporada O post One Piece | Eiichiro Oda revela que novo hiato do mangá está relacionado...

O Vício|Do R7 22/10/2024 - 13h11 (Atualizado em 22/10/2024 - 13h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share