Invencível | Robert Kirkman aborda destino de Conquista após fim da 3ª temporada Vilão foi interpretado por Jeffrey Dean Morgan na série

Conquista em Invencível

Afinal, quais as chances de Conquista, vilão da 3ª temporada de Invencível, retornar para mais novas aventuras no 4º ano do show? Robert Kirkman está provocando o futuro do vilão em nova entrevista.

Para saber mais sobre o que Kirkman revelou, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

