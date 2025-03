Kaitlyn Dever, a Abby da 2ª temporada de The Last of Us, comenta sobre expectativas dos fãs Personagem, que divide opiniões, será um pouco diferente de sua versão original O post Kaitlyn Dever, a Abby da 2ª temporada de The... O Vício|Do R7 10/03/2025 - 17h06 (Atualizado em 10/03/2025 - 17h06 ) twitter

Abby no The Last of Us

Kaitlyn Dever, que interpretará Abby na segunda temporada de The Last of Us, revelou que tem acompanhado a repercussão on-line sobre sua escalação para o papel. Em entrevista ao Screen Rant, a atriz comentou sobre a dificuldade em ignorar as expectativas dos fãs.

