Léo Santana surpreende fãs ao se vestir de Aang no pré-carnaval de Salvador

O cantor Léo Santana, conhecido por suas músicas animadas e performances contagiantes, surpreendeu os fãs ao aparecer fantasiado de Aang, personagem principal da série "Avatar: A Lenda de Aang", durante o pré-carnaval de Salvador.

Essa transformação inusitada chamou a atenção de todos que estavam presentes no evento, que não esperavam ver o astro do axé se caracterizando como um personagem querido do universo das animações.

