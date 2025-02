Lupin | Série retornará para a 4ª temporada, diz site Netflix ainda não confirmou o futuro da série O post Lupin | Série retornará para a 4ª temporada, diz site apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 19/02/2025 - 18h08 (Atualizado em 19/02/2025 - 18h08 ) twitter

Protagonista de Lupin sob luz verde

De acordo com o What's on Netflix, embora ainda não tenha tido a sua renovação anunciada, a série Lupin deve retornar com uma quarta temporada.

