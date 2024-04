Max chega oficialmente para Fire TV - Novidades do streaming Max

Logo do streaming Max e produções do streaming

Max, o serviço de streaming que tem conquistado cada vez mais assinantes, acaba de chegar oficialmente para Fire TV. Com uma vasta biblioteca de filmes, séries e produções originais, os usuários do dispositivo da Amazon agora podem desfrutar de todo o conteúdo oferecido pelo Max. Essa novidade promete expandir ainda mais o alcance do serviço, proporcionando aos assinantes mais opções de entretenimento diretamente na tela da TV.

