Novo teaser de The Walking Dead: The Ones Who Live revela cenas inéditas

Teaser de The Walking Dead

O aguardado spin-off de The Walking Dead, intitulado The Ones Who Live, acaba de ganhar um novo teaser que promete deixar os fãs ainda mais ansiosos. O vídeo revela cenas inéditas e traz um vislumbre do que está por vir na próxima temporada.

Quer saber mais sobre o novo teaser de The Walking Dead: The Ones Who Live? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício aqui.

