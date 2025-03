Only Murders in the Building | Renée Zellweger é confirmada na 5ª temporada Atriz já conquistou dois Oscars ao longo da carreira O post Only Murders in the Building | Renée Zellweger é confirmada na 5ª temporada... O Vício|Do R7 26/03/2025 - 18h46 (Atualizado em 26/03/2025 - 18h46 ) twitter

A premiada atriz Renée Zellweger, vencedora de dois Oscars, se juntou ao elenco da quinta temporada de Only Murders in the Building, de acordo com o Deadline. A produção da nova temporada, que começou esta semana em Nova York, contará com o retorno dos protagonistas Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, além de Michael Cyril Creighton.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa nova temporada e as surpresas que ela trará! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

