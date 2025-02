Seu Amigão da Vizinhança: Homem-Aranha | Pôster inédito destaca Lápide Série apresentou uma nova origem para o vilão O post Seu Amigão da Vizinhança: Homem-Aranha | Pôster inédito destaca Lápide apareceu... O Vício|Do R7 20/02/2025 - 21h06 (Atualizado em 20/02/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Seu Amigão da Vizinhança: Homem-Aranha | Pôster inédito destaca Lápide

O final de Seu Amigão da Vizinhança: Homem-Aranha finalmente estabeleceu a origem do Lápide na série. Para destacar isso, a Marvel Studios divulgou um pôster com o vilão ao lado do Cabeça de Teia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Séries:

O Mistério dos Escavadores | Série terá diretora de Agatha Desde Sempre

Demolidor: Renascido ganha comercial com cenas inéditas

Marvel adotará nova estratégia com séries de TV, diz rumor