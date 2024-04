The Bad Batch: Descubra o que um ator tem a dizer sobre o "fim do legado" de George Lucas

Alto contraste

A+

A-

The Bad Batch e George Lucas The Bad Batch e George Lucas (O Vício - Séries)

O novo spin-off de Star Wars, The Bad Batch, está gerando muita expectativa entre os fãs. E um ator do elenco decidiu falar sobre o que ele acredita ser o "fim do legado" deixado por George Lucas.

Descubra o que ele tem a dizer sobre essa afirmação consultando a matéria completa no nosso parceiro, o site Séries - O Vício! Saiba mais sobre as declarações polêmicas e as expectativas para o futuro da franquia Star Wars. Não perca!

Consulte a matéria completa no site Séries - O Vício

Leia mais em Séries - O Vício

• The Bad Batch é o “fim do legado” de George Lucas, diz ator

• Halo | Calendário de episódios da 2ª temporada é revelado

• The Last of Us | Isabela Merced se pronuncia sobre papel de Dina na 2ª temporada

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.