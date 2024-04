The Walking Dead: Novidades sobre Daryl Dixon no Prime Video do Brasil

Alto contraste

A+

A-

Norman Reedus em Daryl Dixon, spin-off de The Walking Dead Norman Reedus em Daryl Dixon, spin-off de The Walking Dead (O Vício - Séries)

Daryl Dixon, personagem icônico de "The Walking Dead", pode em breve chegar ao catálogo do Prime Video no Brasil. Rumores apontam para a possibilidade de os fãs brasileiros poderem acompanhar as aventuras do destemido sobrevivente em um novo spin-off.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Leia mais em Séries - O Vício

• The Walking Dead: Daryl Dixon pode chegar ao Prime Video do Brasil em breve

• One Piece | Iñaki Godoy quer continuar como Luffy “por muitos anos”

• Entrevista com o Vampiro pode ter encontrado casa para exibição no Brasil

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.