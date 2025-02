Veja a nova versão da caveira do Justiceiro no MCU Jon Bernthal retorna como o anti-herói O post Veja a nova versão da caveira do Justiceiro no MCU apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 14/02/2025 - 13h06 (Atualizado em 14/02/2025 - 13h06 ) twitter

Demolidor com Jon Bernthal

O mais recente teaser de Demolidor: Renascido trouxe um vislumbre da nova versão da caveira do Justiceiro (Jon Bernthal) no MCU. O design é levemente diferente do que vimos nas séries da Netflix.

