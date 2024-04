Yellowstone | Kevin Costner quer retornar para episódios finais, diz site

Alto contraste

Yellowstone com Kevin Costner Yellowstone com Kevin Costner (O Vício - Séries)

O ator Kevin Costner expressou seu desejo de retornar para os episódios finais de Yellowstone, de acordo com informações do site Séries - O Vício. A série, que é um grande sucesso, tem conquistado fãs ao redor do mundo com sua trama envolvente e performances marcantes. Costner, que interpreta o protagonista John Dutton, revelou que está aberto a voltar para a produção, o que certamente deixará os fãs animados. Saiba mais sobre essa notícia consultando a matéria completa no site do nosso parceiro Séries - O Vício.

